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16.11.2026 06:31:29
Grasim Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Grasim Industries veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Grasim Industries ein Ergebnis je Aktie von 0,090 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 5,24 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grasim Industries 4,57 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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