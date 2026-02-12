Grasim Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grasim Industries hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Grasim Industries 4,97 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at