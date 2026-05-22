Grasim Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grasim Industries hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Grasim Industries im vergangenen Quartal 5,58 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grasim Industries 5,11 Milliarden USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,830 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grasim Industries 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,70 Prozent auf 19,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at