Gratex Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gratex Industries hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,66 Prozent auf 11,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at