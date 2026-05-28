28.05.2026 06:31:29

Gratex Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gratex Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gratex Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,7 Millionen INR – ein Plus von 81,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gratex Industries 7,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,360 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 42,71 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,51 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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