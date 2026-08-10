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10.08.2026 06:31:29
Gratex Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Gratex Industries hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 12,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 37,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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