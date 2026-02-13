Gratex Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gratex Industries ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gratex Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Gratex Industries im vergangenen Quartal 9,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gratex Industries 10,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at