Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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30.06.2026 12:22:52

Graubündner Kantonalbank: Keine Einigung im Millionenstreit

Im Schadenersatzstreit um einen mutmasslichen dreistelligen Millionenbetrag haben sich die Graubündner Kantonalbank (GKB), ihre Tochter BZ Bank und der Investor Remo Stoffel vor der Schlichtungsbehörde nicht einigen können. Nun liegt der Ball beim Kläger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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