Graubündner Kantonalbank wählt neues Mitglied der Geschäftsleitung

Pascal Pernet wird ab 1. April 2023 Leiter der Geschäftseinheit (GE) Märkte der GKB und Mitglied der Geschäftsleitung.Er ist seit 2012 bei der LGT Capital Partners tätig und aktuell für die Bereiche Wealth Management und Client Solutions zuständig. Er wechselt per 1. Januar 2023 zur GKB.Pascal Pernet folgt auf Thomas Roth, der am 31. Mai 2023 in Pension geht.