Grauer Weil (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Grauer Weil (India) hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,960 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at