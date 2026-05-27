Grauer Weil (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Grauer Weil (India) hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,09 INR gegenüber 0,570 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Grauer Weil (India) 3,55 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,47 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,90 Milliarden INR gegenüber 11,34 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at