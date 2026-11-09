Graviss Hospitality hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Graviss Hospitality präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 130,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at