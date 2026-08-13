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13.08.2026 06:31:29
Graviss Hospitality mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Graviss Hospitality hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Graviss Hospitality hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 138,1 Millionen INR gegenüber 117,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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