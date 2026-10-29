Gravita India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gravita India äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gravita India im vergangenen Quartal 14,27 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gravita India 10,36 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at