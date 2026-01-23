Gravita India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gravita India präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,41 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,07 Prozent auf 10,17 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at