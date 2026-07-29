Gravita India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gravita India hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14,75 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at