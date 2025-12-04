|
04.12.2025 06:31:29
Gravitas II Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gravitas II Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 0,7 Millionen CAD gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
