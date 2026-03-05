Gravitas II Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gravitas II Capital hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gravitas II Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 204,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at