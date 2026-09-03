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03.09.2026 06:31:29
Gravitas II Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gravitas II Capital hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Gravitas II Capital ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gravitas II Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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