GRAVITON CAPITAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GRAVITON CAPITAL hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 32,2 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,5 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at