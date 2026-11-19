GRAVITON CAPITAL hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,7 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 22,5 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at