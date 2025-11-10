Gravity gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gravity stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 2,06 USD. Im letzten Jahr hatte Gravity einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie eingefahren.

Gravity hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at