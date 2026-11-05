Gravity (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gravity (India) hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,50 INR, nach 1,42 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 750,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 267,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at