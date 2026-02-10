Gravity (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gravity (India) gab am 07.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,00 INR, nach 0,370 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2975400 Prozent auf 595,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at