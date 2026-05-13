Gravity (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gravity (India) präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 992,4 Millionen INR – ein Plus von 4961900 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gravity (India) 0,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,58 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,79 Milliarden INR – ein Plus von 14599,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gravity (India) 12,19 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at