|
13.05.2026 06:31:29
Gravity (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Gravity (India) präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 6,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 992,4 Millionen INR – ein Plus von 4961900 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gravity (India) 0,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,58 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,79 Milliarden INR – ein Plus von 14599,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gravity (India) 12,19 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.