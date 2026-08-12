Gravity (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gravity (India) stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gravity (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19317,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 600,0 Millionen INR im Vergleich zu 3,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at