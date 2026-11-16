Gravity legte Quartalsergebnis vor

Gravity präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gravity 138,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at