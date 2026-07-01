Gray Television Aktie
WKN: 902961 / ISIN: US3893751061
|
01.07.2026 18:40:26
Gray Media To Acquire Six American Spirit TV Stations For $50 Mln
(RTTNews) - Gray Media Inc. (GTN) said Wednesday it has agreed to acquire six television stations from American Spirit Media LLC for $50 million, expanding its presence in several U.S. television markets.
The stations include WUPW in Toledo, Ohio; WDBD in Jackson, Mississippi; WSFX-TV in Wilmington, North Carolina; WXTX in Columbus, Georgia; KAUZ-TV in Wichita Falls, Texas; and KVHP in Lake Charles, Louisiana.
Gray said it has provided back-office services to five of the stations and local news programming to four of them for more than a decade through its existing stations in those markets. The company expects to further leverage its local news, sports and sales operations following the acquisition.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gray Television IncShs
|
06.05.26
|Ausblick: Gray Television gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Gray Television informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Gray Television informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26