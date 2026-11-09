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09.11.2026 06:31:29
Gray Television: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Gray Television hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gray Television ein EPS von -0,240 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 972,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gray Television einen Umsatz von 749,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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