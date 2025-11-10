Gray Television gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gray Television hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gray Television ein EPS von 0,860 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 749,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 950,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at