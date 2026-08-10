Gray Television legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gray Television gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gray Television noch ein Gewinn pro Aktie von -0,710 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 839,0 Millionen USD gegenüber 772,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at