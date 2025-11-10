Gray Television: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gray Television hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gray Television hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 749,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 950,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at