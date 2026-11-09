Gray Television: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gray Television hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber -0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,77 Prozent auf 972,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 749,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at