Gray Television stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gray Television lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,710 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 839,0 Millionen USD gegenüber 772,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at