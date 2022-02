Gray Television veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Gray Television ließ sich am 25.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gray Television die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,170 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gray Television 2,22 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,67 Prozent auf 359,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gray Television 792,0 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,400 USD beziffert, während im Vorjahr 3,69 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Gray Television im vergangenen Geschäftsjahr 1,19 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gray Television 2,38 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,847 USD sowie einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at