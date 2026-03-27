Graycliff Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Graycliff Exploration lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Graycliff Exploration ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at