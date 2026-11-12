Grayscale Litecoin Trust (LTC) Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grayscale Litecoin Trust (LTC) Registered hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 308,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at