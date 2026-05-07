Grayscale Litecoin Trust (LTC) Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Grayscale Litecoin Trust (LTC) Registered präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von -0,4 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 245,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at