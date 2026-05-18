Grazziotin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grazziotin hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Grazziotin 0,180 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grazziotin in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,1 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 135,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at