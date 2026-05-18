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18.05.2026 06:31:29
Grazziotin SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Grazziotin SA hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Grazziotin SA im vergangenen Quartal 132,1 Millionen BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grazziotin SA 135,4 Millionen BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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