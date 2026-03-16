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16.03.2026 06:31:29

Grazziotin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grazziotin hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,03 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,36 Prozent auf 219,7 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,06 BRL gegenüber 4,31 BRL im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 744,82 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 728,59 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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