GRCS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GRCS hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -29,680 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GRCS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 922,4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 822,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at