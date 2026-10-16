GRCS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GRCS äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GRCS -1,060 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 920,8 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 864,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at