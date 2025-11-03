Great Ajax gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Great Ajax lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Great Ajax -0,180 USD je Aktie generiert.

Great Ajax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at