Great American Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Great American Bancorp hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte Great American Bancorp ebenfalls ein EPS von 2,42 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Great American Bancorp 3,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at