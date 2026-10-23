Great American Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Great American Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Great American Bancorp 2,07 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 3,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at