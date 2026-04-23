Great American Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Great American Bancorp hat am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,52 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at