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05.08.2026 06:31:29
Great Eastern Shipping präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Great Eastern Shipping hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 91,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Great Eastern Shipping im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,05 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 12,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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