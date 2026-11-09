Great Eastern Shipping stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Great Eastern Shipping hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 89,11 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Great Eastern Shipping 40,72 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 18,24 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at