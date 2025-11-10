Great Eastern Shipping vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Great Eastern Shipping hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,72 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 40,32 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Great Eastern Shipping 12,42 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,54 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at